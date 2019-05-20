"Покемон. Детектив Пикачу" возглавил российский прокат на выходных

СЕГОДНЯ 01:22 2019-05-20T01:25:56+03:00

За первые четыре дня проката в России и СНГ картина собрала 252,5 млн рублей

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На минувших выходных в России фильм "Покемон. Детектив Пикачу" возглавил прокат. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

Как следует из предварительных данных за период с 16 по 19 мая, картина за первые четыре дня показа в кинотеатрах России и СНГ заработала 252,5 млн рублей.

Фильм режиссера Роба Леттермана основана на одноименной приключенческой видеоигре японской компании Nintendo. Он рассказывает о мире, где рядом с людьми живут покемоны. Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.

На втором месте по сборам оказалась еще одна новинка недели - боевик "Джон Уик - 3" с Киану Ривзом и Холли Бэрри. Третья часть американской истории о наемном убийце собрала за уикенд 250 млн рублей.

Замыкает тройку комедия "Отпетые мошенницы", который вышел в российский прокат 10 мая. Ремейк "Отпетых мошенников" 1988 года, где главные роли исполнили Стив Мартин и Майкл Кейн, заработал в прокате 79,5 млн рублей. В версии режиссера Криса Эддисона роли аферисток достались Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

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ИСТОЧНИК KP.RU