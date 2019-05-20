На выборах мэра Зугдиди супруга Саакашвили уступает Шангелия
Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс отстает по голосам на выборах мэра города Зугдиди. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе со ссылкой на предварительные данные ЦИК.
Пока у Рулофс 42% голосов избирателей. А вот кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Гега Шенгелия набрал более 54% голосов.
"Можно с уверенностью сказать, что господин Шенгелия победил в первом же туре с большим отрывом",- заявил Кобахидзе на брифинге.
Супруга Саакашвили уже заявила о фальсификации итогов голосования. Рулофс намерена оспаривать данные ЦИК. Сам бывший президент Грузии выразил полную солидарность со своей второй половинкой, передает РИА Новости.
"Я полностью поддерживаю и присоединяюсь к призыву Рулофс. Мы не планируем останавливаться. Борьба до победы! Я не остановлюсь ни на одну секунду",- заявил Саакашвили.
Отметим, в Грузии 19 мая прошли внеочередные выборы мэров пяти муниципалитетов и промежуточные выборы в горсоветы.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Зугдиди произошла попытка нападения на Сандру Рулофс, когда она общалась с журналистами. Хулиганы выкрикивали оскорбления в ее адрес, а также напали на членов съемочной группы и фотографов.
ИСТОЧНИК KP.RU