На выборах мэра Зугдиди супруга Саакашвили уступает Шангелия

СЕГОДНЯ 02:21 2019-05-20T02:26:02+03:00

Сандра Рулофс во время голосования на выборах мэра Зугдиди Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс отстает по голосам на выборах мэра города Зугдиди. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе со ссылкой на предварительные данные ЦИК.

Пока у Рулофс 42% голосов избирателей. А вот кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Гега Шенгелия набрал более 54% голосов.

"Можно с уверенностью сказать, что господин Шенгелия победил в первом же туре с большим отрывом",- заявил Кобахидзе на брифинге.

Супруга Саакашвили уже заявила о фальсификации итогов голосования. Рулофс намерена оспаривать данные ЦИК. Сам бывший президент Грузии выразил полную солидарность со своей второй половинкой, передает РИА Новости.

"Я полностью поддерживаю и присоединяюсь к призыву Рулофс. Мы не планируем останавливаться. Борьба до победы! Я не остановлюсь ни на одну секунду",- заявил Саакашвили.

Отметим, в Грузии 19 мая прошли внеочередные выборы мэров пяти муниципалитетов и промежуточные выборы в горсоветы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Зугдиди произошла попытка нападения на Сандру Рулофс, когда она общалась с журналистами. Хулиганы выкрикивали оскорбления в ее адрес, а также напали на членов съемочной группы и фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU