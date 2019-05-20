Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-20T11:33:14+03:00

30 мая с 10:00 в Deworkacy Полянка состоится глобальное событие в сфере образования — Конференция “Эффективное образование будущего”

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Цель конференции – обсуждение актуальных тем развития партнерства в области образования, обмен опытом и успешными практиками.

В рамках конференции пройдет дискуссия Ассоциации “Равные права и равные возможности” с участием представителей компаний Google, KFC, Luxoff Group. Основная тема для обсуждения - образование как направление D&I в корпорациях.

Особое внимание в программе будет уделено разбору кейсов участников Премии: СПАО “Ингосстрах”, ПАО “Газпром нефть”, Девелоперская компания Capital Group, Корпорация Ростех, компания Ernst&Young, ПАО “НЛМК”, Международная британская школа, Business Relations и других.

Между секциями будет организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги “Золотой персонал”, расскажет, как увеличить эффективность сотрудников.

В рамках панельной сессии состоятся выступления ведущих российских специалистов – практиков в области образовательных и корпоративных программ:

- Юлия Воротникова, Руководитель направления по работе с молодежью Корпоративный университет “СИБУР”;

- Екатерина Павлова, Менеджер по проектному управлению кадрового холдинга “АНКОР”;

- Михаил Хвесько, исполнительный директор девелоперской компании “Capital Group”;

- Яна Тыжнова, Директор по работе с корпоративными клиентами компании ”Лаборатории Команды”;

- Алексей Покотилов, Генеральный Директор PSY Factor: обучение психологии;

- Ирина Белоусова, Ведущая телепрограмм на каналах ”Первый Образовательный” и “Русский Мир”, преподаватель Школы “Останкино-ТВ”.

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Большая Полянка, 2/10с1, Deworkacy Полянка

Конференция проводится в рамках Премии ”Эффективное образование”.

Программа Конференции и регистрация – по ссылке: https://tochkirosta.timepad.ru/event/980922/

По вопросам участия: Ангелина Сливина, 8 (977) 879-85-78, slivina.socpro@gmail.com

Аккредитация для СМИ: Кичигина Алёна, 8 (964) 595-43-19, pr.kichigina_alena@mail.ru

Официальный сайт Премии - http://knowprof.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU