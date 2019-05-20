ЦИК Украины: Суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о роспуске Рады
Решение суда не сможет остановить досрочные выборы в парламент после президентского указа о роспуске Рады. Соответствующие заявление сделала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая
«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить», - секретарь ЦИК, отметив, что избирательный процесс запускается на следующий день после публикации указа президента о назначении досрочных выборов в парламент страны.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, новоизбранный президент Украины в рамках своей инаугурационной речи заявил о том, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также обратился к депутатам страны с просьбой принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU