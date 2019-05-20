ЦИК Украины: Суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о роспуске Рады

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-20T16:02:50+03:00

Ранее новоизбранный украинский президент заявил о том, что первым делом он распустит парламент Незалежной [видео]

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Решение суда не сможет остановить досрочные выборы в парламент после президентского указа о роспуске Рады. Соответствующие заявление сделала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая

«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить», - секретарь ЦИК, отметив, что избирательный процесс запускается на следующий день после публикации указа президента о назначении досрочных выборов в парламент страны.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, новоизбранный президент Украины в рамках своей инаугурационной речи заявил о том, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также обратился к депутатам страны с просьбой принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709919" frameborder="0"></iframe> Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU