Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду

ПЕШКОМ ПРЕЗИДЕНТЫ

У Верховной Рады сотни украинцев ждали потрепанную «Волгу» с шашечками такси. Кто-то прислушивался, надеясь расслышать «дзыньканье» велосипедного звонка. Ну, после украинского сериала «Слуга народа» все ждали ярких фишечек от нового президента Владимира Зеленского.

Но голобородьковский дух отбили бесконечные кордоны из полицейских, которые нагородили в Киеве. Улицы в центре перекрыты. Дожидаются взрослый президентский кортеж. Помните поговорку: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». А тут все наоборот. Это до победы на выборах Зеленский мог играться в обещания про отказ от служебной бронированной машины, поездки в одиночку на общественных автобусах. Теперь ему такие выкрутасы не позволит учудить охрана: прихлопнет «Зе» за углом какой-нибудь дикий нацик, и конец сериала - пускайте титры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

В президенты Зеленский пошел пешком. Вышел к людям из ниоткуда. Кортеж и президентские тачки оставил за кадром. Дорогущие черные авто не вписываются в его сценарий. Зашагал к людям, машущим растопыренными ладошками из-за ограждений. Взял из толпы чей-то мобильник. Щелкнул селфи. Все, историческое фото готово. Что там дальше в по плану?

Владимир Зеленский у здания Верховной рады.Фото: REUTERS

КТО ПАТРИОТИЧНЕЕ ПОЕТ

Почетный караул на входе в Верховную Раду ограничили двумя солдатиками на входе. При Порошенко тут выстраивали целые коридоры из бритоголовых бойцов (некоторые из которых грохались в обморок на солнце).

Зал Рады полон. Зеленский зашел внутрь. Хор в вышиванках затрубил гимн. Владимир Александрович и его супруга запели, еле шевеля губами. Особенно бежавший при Порошенко экс-премьер Арсений Яценюк.

Зеленский зачитал текст присяги. Поклялся на Конституции и на Евангелии из буйволиной кожи. Молодому президенту вручили серебряную в позолоте булаву с секретным стилетом весом в 750 грамм с 64 драгоценными камнями. Дали подержать гербовую серебряную печать весом в полкило. Надели 400-граммовый нагрудный знак президента из белого и желтого золота. В зал солдат внес штандарт.

Владимир Александрович поставил закорючку в под текстом присяги. Все. Свершилось. Он новый президент. И уже не сериальный.

Выступление президента Зеленского перед депутатами.Фото: REUTERS

Потом Зеленский вышел к трибуне обращаться к народу. Говорят, администрация положила ему подставку в 20-30 сантиметров. Чтобы новый глава Украины казался выше.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПРЕЗИДЕНТ

«После победы на выборах мой 6-летний сын сказал: «Пап, я по телевизору видел, говорят, Зеленский президент. Получается, я тоже президент?» Это тогда прозвучала шутка детская. Но потом я понял — это истина. Каждый из нас президент. Не 73%, которые голосовали за меня. А все 100% украинцев. Это не моя. Это наша общая победа

Каждый из нас положил руку на Конституцию. Каждый из нас присягнул на верность Украине. Представьте себе эти яркие и крупные заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент тихонько ворует», «Президент проехал на красный свет». Вы согласны - это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент».

ЕВРОПА В ГОЛОВЕ

«Мы все выбрали путь в Европу. Но Европа не где-то там. Она — здесь (президент приложил указательный палец к виску). И когда она она будет здесь, она будет вот здесь (Зеленский ладошкой указал в зал)».

Владимир Зеленский демонстрирует, где должна быть Европа у каждого украинца.Фото: YouTube

РАЗДАМ ПАСПОРТА

«Да, нас украинцев 65 миллионов. Не удивляйтесь. Тех, кто родился на украинской земле. Они сейчас живут в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Все, кто готов строить сильную и успешную Украину, всем этим людям я предоставлю украинское гражданство. Вы обязаны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениров нам не нужно везти из-за границы. Привезите свои знания и опыт».

ВЕРНЕМ ДОНБАСС

«У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас — переселенец. Тот, кто потерял собственный дом. Каждый из нас — трудовой мигрант. Тот, кто не нашел у себя дома возможность зарабатывать, а нашел ее на чужбине. Но мы со всем с этим справимся. Потому что каждый из нас украинец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

Наша первая задача — остановка конфликта на Донбассе (зал встает и аплодирует). Меня спрашивали: «А на что вы готовы ради прекращения огня?» Удивительный вопрос! А на что вы украинцы готовы ради жизни близких людей. Могу убедить вас, чтобы наши герои больше не гибли — я готов на все. Я готов терять свою популярность, рейтинги, готов потерять свой пост. Только бы наступил мир (зал опять аплодирует). Не теряя наши территории. Никогда».

БОРЬБА ЗА УМЫ

«Сложность, с которой предстоит столкнуться, это возвращение украинских территорий. Не могу сказать, что эта формулировка корректна. Потому что невозможно потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории и людей. Мы должны возвращать их сознание. (Тут Зеленский переходит на русский). За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они почувствовали себя украинцами. Они не чужие. Но (опять возвращается на мову) они украинцы. Извините, но они понимают украинский язык. Спасибо, что вы продолжаете разделять людей, господин Ляшко».

РАЗОГНАЛ ДЕПУТАТОВ

«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах

Президент Украины распустил Верховную раду.Фото: YouTube

Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс.

Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

БЕЗ ПОРТРЕТОВ В КАБИНЕТАХ

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих фотографий, не было моих портретов, потому что президент не икона. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографию своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза».

УВОЛИЛ СИЛОВИКОВ

«Я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, министра обороны Украины».

ЧТОБ НЕ ПЛАКАЛИ!

«Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа – это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все украинцы, чтобы вы не плакали».

ЕЩЕ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ!

Из Верховной Рады Зеленский вышел уже президентом — спустился на улицу по красной ковровой дорожке (ему, как обитателю глянцевого шоу-бизнеса не привыкать). К своей резиденции в Мариинском дворце Владимир Александрович топал в окружении двух здоровенных охранников.

И тут в нем проснулся задремавший от официоза Голобородько. «Зе» побежал возле ограждения, за которым стояли люди, и начал отбивать украинцам по ладошками «пятюни» - будто футболист, только что заколотивший гол.

На площади у Мариинского дворца ударил военный оркестр. Зеленский ни дня не служил в армии - никогда не отбивал сапогами плац, под гарканья ротного. А тут он принимает почетный караул и рапорты от украинских генералов и руководителей силовиков. Раньше такой церемонии присяги военных начальников президенту не было. Это выдумал сам Зеленский.

Перед Владимиром Александровичем пронесли государственный флаг Украины. Ну, теперь он не еще и главнокомандующий.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывший квнщик официально вступил в должность украинского президента. Новоизбранный глава государства получил официальные символы власти и обратился с речью к народу. Теперь ему нужно будет встретиться с командующими Вооруженных сил страны и главами приглашенных на мероприятие зарубежных делегаций.

"КП" вела прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Зеленского.

КСТАТИ

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)