2019-05-20T18:44:00+03:00
В мире

Владимир Зеленский за год заработал 9,7 миллионов гривен

Зеленский обладает недвижимостью в Киеве, Великобритании, Италии и Грузии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опубликована декларация нового президента УкраиныОпубликована декларация нового президента УкраиныФото: REUTERS
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в студии «Квартал 95» 4,2 миллиона гривен, что составляет около 160 тысячи долларов и еще 5,5 миллиона гривен (около 210 тысяч долларов) – из других источников доходов. Соответствующие данные опубликованы в декларацию о доходах, размещённой на сайте Национального агентства по противодействию коррупции Незалежной.

В декларации Зеленский перечислил свою недвижимость в Киеве, среди которой дом стоимостью на момент приобретения около 31 тысячи долларов, квартира за 28,5 тысячи долларов, земельный участок площадью 1200 квадратных метра. Также новоизбранный президент также имеет в украинской столице несколько квартир в совместной доле с супругой, квартиру в Великобритании и дом в Италии и права на 10 гостиничных номеров в Грузии.

Совместно с другими лицами новоизбранной украинский лидер обладает корпоративными правами в компании «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус».

Напомним, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая.

Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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