Зеленский вступил в должность президента Украины
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Политик принес присягу перед народом страны во время торжественной церемонии в зале Верховной Рады в Киеве и получил официальные символы власти — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. При этом свою речь бывший квнщик начал с небольшой шутки.
"Моё шестилетний сын сказал: папа, я слышал по телевизору, что Зеленский - президент. Я что, тоже президент?", - рассказал Зеленский.
Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали не только депутаты, но и представители более 50 иностранных делегаций. При этом на улице также собралась огромная толпа сторонников новоизбранного президента, которых он успел поприветствовать перед церемонией.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
Теперь Зеленскому предстоит встретиться с командующими Вооруженных сил Украины, а также провести двусторонние встречи с главами делегаций. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.
Напомним, что на торжественное мероприятие прибыли главы пяти государств - Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии. Российских представителей на церемонию не позвали, объяснив это тем, что приглашение направлялись лишь друзьям и партнерам Киева.
Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
ИСТОЧНИК KP.RU