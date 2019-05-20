Зеленский вступил в должность президента Украины

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-20T11:08:40+03:00

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Политик принес присягу перед народом страны во время торжественной церемонии в зале Верховной Рады в Киеве и получил официальные символы власти — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. При этом свою речь бывший квнщик начал с небольшой шутки.

"Моё шестилетний сын сказал: папа, я слышал по телевизору, что Зеленский - президент. Я что, тоже президент?", - рассказал Зеленский.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали не только депутаты, но и представители более 50 иностранных делегаций. При этом на улице также собралась огромная толпа сторонников новоизбранного президента, которых он успел поприветствовать перед церемонией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

Теперь Зеленскому предстоит встретиться с командующими Вооруженных сил Украины, а также провести двусторонние встречи с главами делегаций. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.

Напомним, что на торжественное мероприятие прибыли главы пяти государств - Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии. Российских представителей на церемонию не позвали, объяснив это тем, что приглашение направлялись лишь друзьям и партнерам Киева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

ИСТОЧНИК KP.RU