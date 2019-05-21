На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-21T03:47:59+03:00

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Заявление о преступлениях, совершенных экс-президентом Украины Петром Порошенко, поступило в в Государственное бюро расследований республики. Его направил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

В заявлении он обвиняет Порошенко в государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий. Среди преступных действий экс-главы Украины - приказ украинским военным судам совершить переход через Керченский пролив.

"Инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии РФ против Украины в Азовском море и, как следствие, о наличии повода для введения военного положения. В конечном результате введение военного положения должно обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины, поскольку, согласно законодательству, они не могут быть проведены в условиях военного положения", - говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России и направились в сторону Керченского пролива. Экипажи игнорировали законные требования российских пограничников и совершали опасные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU