Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге.

1. Что произошло?

Два малых бронированных катера военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Бердянск» и «Никополь» попытались пройти из Одессы в Мариуполь. В походе их сопровождал украинский рейдовый буксир «Яны Капу» (возможно, на случай, если у кого-то из катеров-старичков полетит машина: плачевное состояние жовто-блакитного флота давно уже стало предметом шуток). Но путь из Черного моря в Азовское лежит через российский Керченский пролив. Через который, напомним, перекинут стратегический мост, связывающий материковую Россию с Крымом. Через некоторое время гении морской стратегии из украинского штаба решили «поддержать операцию с тыла», и навстречу «Никополю» и «Бердянску» из азовского Бердянска выдвинулись два речных бронекатера класса «Гюрза». Ничего лучше их у ВМСУ, похоже, в Азовском бассейне нет.

Прийти к Керченскому проливу одновременно с первой группой эти кораблики никак не успевали. Но вот вооружены они бронебойным ракетным комплексом «Фагот», способным поражать массивные цели (в том числе мосты) на расстоянии до двух километров. И что у горе-волков на уме, было непонятно. На перехват рейдеров вышли погранкатера ФСБ России (подробнее см. карту и хронологию конфликта. - Ред.).

Карта и хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

2. А как же морское право?

- В соответствии с международным правом любые корабли, в том числе военные, могут «осуществлять мирный проход в водах другого государства». Но есть ряд ограничений, - сказал «Комсомолке» вице-президент Российской ассоциации международного морского права Камиль Бекяшев. - Во-первых, в таком походе корабли не должны останавливаться, кроме как под действием непреодолимой силы (например, из-за поломки двигателя). Также «гостям акватории» нельзя стрелять из бортовых орудий, вмешиваться во внутренние дела другого государства или пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы. Самое главное, они должны соблюдать правила безопасности и нормы, установленные страной - хозяйкой вод. В нашем случае - оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Отказать в таком случае мы, кстати, не имеем права, поскольку Азовское море принадлежит не только России, но и Украине и суда этой страны должны туда как-то попадать. А вот если корабли ВМСУ данные нормы не соблюдают, мы имеем полное право принудить их к порядку.

3. Как отреагировала Россия?

- Несколько часов в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжались провокационные действия трех судов ВМФ Украины, - сообщили в Центре общественной связей ФСБ России. - Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в регионе.

В итоге первую основную группу из трех кораблей ВМСУ блокировали в шести милях от Керченского пролива (за пределами досягаемости Крымского моста для бортовых орудий). Напомним: территориальными водами государства считается 12-мильная зона.

По закону ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

- Погранслужбой ФСБ принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации. Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий, - рассказали в ведомстве.

Меры, действительно украинских гостей отрезвили. На буксир «Яны Капу» навалился (в прямом смысле) российский сторожевик, сорвал ему часть обшивки и лееров (ограждений) и причинил другие повреждения. «Морские волки» с жовто-блакитной шерстью испугались, поняв, что церемониться с ними не будут. И провокацию прекратили.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему ее пресекли силами погранкатеров ФСБ, а не Черноморского флота РФ. Потому что первых оказалось достаточно, а ни малейшего военного значения у этой недоэскадры ВМСУ не было.

На Украине инцидент освещают как «начало большой войны за Азовское море»: по их версии, российские пограничники якобы напали на буксир ВМСУ. Фото: ВМС Украины

4. Кому это выгодно?

- Для весенних президентских выборов Петр Порошенко взял себе тройной лозунг: «Мова (язык - укр.), вера, армия». Идем по пунктам. «Мова» - осенью принят пакет законов, де-факто запрещающих образование и общение на русском. «Вера» - попытки рейдерского захвата канонической Украинской православной церкви и отъема ее имущества (подробнее - < стр. 2), - сказал нам эксперт по Украине политолог Владимир Рогов. - Наконец, сейчас, видимо, настал черед третьей части лозунга - «армия». Рейд сразу пяти кораблей мог начаться только с ведома Порошенко. И украинские СМИ освещают инцидент как «начало большой войны за Азовское море»: по их версии, российские пограничники якобы напали на буксир ВМСУ. Цель и заказчики провокации очевидны. Не зря «западные партнеры» в лице США, ОБСЕ и Европарламента вдруг ни с того ни с сего стали «выражать обеспокоенность» ситуацией в этом морском бассейне. Сейчас в Азовское море любое судно может войти только с согласия России, но Запад не прочь открыть доступ туда и для кораблей третьих сил, например стран НАТО, чтобы создать новую горячую точку. Поддержание напряженности у границ РФ с помощью постоянных враждебных шагов - это единственный смысл существования нынешней киевской власти.

P. S. На момент написания заметки украинские катера под присмотром российских пограничников оформляли все необходимые документы, чтобы все-таки перейти из Черного моря в Азовское. Но уже по нашим законам. «КП» продолжает следить за ситуацией.

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