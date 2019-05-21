Здание Госдумы в Москве могут признать аварийным

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-21T09:21:43+03:00

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Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев заявил, что строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы в центре Москвы. Таким образом, в случае здание на Охотном ряду может быть признано аварийным.

- Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются, - отметил Лебедев.

Он также подчеркнул, что данная информация была озвучена на последнем заседании Совета Думы.

- Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал, - добавил Лебедев.

Вице-спикер также отметил, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться укреплением фундамента, чтобы "хотя бы не провалиться под землю", сообщает "ТАСС".

Начало ремонта зала пленарных заседаний ранее было запланировано на лето текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле в центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета. Предварительной причиной назвали замыкание в проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU