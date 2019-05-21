Шесть россиян наградили японским орденом Восходящего солнца

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-21T09:55:05+03:00

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Шесть наших соотечественников были награждены орденом Восходящего солнца. Список представленных к награде опубликовало японское правительство.

Среди людей, отмеченных соседним государством, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак и генеральный директор российского Большого театра Владимир Урин. Эти люди были награждены орденом третьей степени. Орден четвертой степени "ушел" бывшему мэру Хабаровска Александру Соколову. Вместе с ним признание получила директор питерской СОШ с углубленным изучением японского и английского языков Наталия Полякова.

Пятую степень присвоили председателю "Общества дружбы Сахалин - Япония" в Южно-Сахалинске Галине Зражаевой и ведущему научному сотруднику отдела графики, хранителю коллекции восточной графики музея имени Пушкина, куратору выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" Айнуру Юсупову. Месяцем ранее эту же награду получили четверо россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU