Новизной это не блещет!": В Кремле прокомментировали призыв Зеленского усилить санкции против России
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит новаций со стороны новых властей Украины в призыве усилить санкции против России.
- Новизной не блещет, - подчеркнул помощник президента.
После инаугурации новый украинский лидер Владимир Зеленский встретился с представителями Белого дома, которые приехали в Киев. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
- Это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев, - подытожил Песков, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский на церемонии инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.
ИСТОЧНИК KP.RU