СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-21T13:07:09+03:00

Новизной это не блещет!": В Кремле прокомментировали призыв Зеленского усилить санкции против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит новаций со стороны новых властей Украины в призыве усилить санкции против России.

- Новизной не блещет, - подчеркнул помощник президента.

После инаугурации новый украинский лидер Владимир Зеленский встретился с представителями Белого дома, которые приехали в Киев. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.

- Это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев, - подытожил Песков, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский на церемонии инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU