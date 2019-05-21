2019-05-21T13:35:56+03:00
В мире

В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значения

Ранее Минторг Соединённых Штатов временно разрешил телекоммуникационной китайской корпорации частично возобновить свою деятельность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значенияВ Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значенияФото: REUTERS
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Решение Вашингтона предоставить трёхмесячную лицензию для Huawei на продолжение своей деятельности на территории Соединённых Штатов не имеет большого значение для корпорации. Соответствующие заявление сделал основатель китайский телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei», - сказал Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР во вторник, 20 мая.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, после внесения властями США Huawei в черный список Министерство торговли Штатов выдало корпорации временную генеральную лицензию, которая действует с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года с правом обеспечения обслуживания сетей и предоставления обновления программного обеспечения для мобильных устройств китайской компании, используемых на территории Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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