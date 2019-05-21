Минторг временно разрешил Huawei частично возобновить свою деятельность в США

СЕГОДНЯ 02:40 2019-05-21T02:42:13+03:00

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Китайской телекоммуникационной компании Huawei временно разрешили частично возобновить свою деятельность на территории США. Министерство торговли выдало корпорации временную генеральную лицензию.

"Данное положение предоставляет 90-дневную временную генеральную лицензию, которая частично восстанавливает режим лицензирования", - говорится в уведомлении, которое Бюро промышленности и безопасности Минторга в понедельник разместило на сайте официальных документов американского правительства.

Временная лицензия действует с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года и дает право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств Huawei, используемых в США.

Также американские власти отменили ограничения для китайской компании на покупку товаров в США. Но отсрочка не распространяется на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу санкций, передает ТАСС.

Власти США пытаются создать условия для работы уже существующих клиентов Huawei после внесения китайской компании в американский черный список. В частности, речь идет о крупных интернет-провайдерах и поставщиках услуг мобильной связи, которые приобрели сетевое оборудование у Huawei.

Ранее сайт kp.ru писал, что Google приостановила бизнес-контакты с Huawei, из-за чего китайская компания осталась без доступа к программам и обновлениями ПО. К Google присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

ИСТОЧНИК KP.RU