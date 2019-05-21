В правительстве назвали преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном повышении цен на бензин

СЕГОДНЯ 21:49 2019-05-21T21:49:49+03:00

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Кабинет министров считает преждевременной тревогу независимых АЗС относительно возможного повышения цен на топливо. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет", - приводит ТАСС слова Козака.

При этом вице-премьер отметил, что понимает тревогу независимых АЗС, однако не планирует обсуждать этот вопрос с нефтяниками. "Этот вопрос - нет", - добавил Козак.

Сайт kp.ru ранее сообщал об обращении Независимого топливного союза в адрес вице-премьера Дмитрия Козака. В письме, в частности, отмечается рост оптовых цен на некоторые марки бензина, а также говорится о "кризисном состоянии" нефтеперерабатывающей отрасли и увеличении разрыва между реальной внутренней ценой и нетбэком.

ИСТОЧНИК KP.RU