В МИД РФ прокомментировали новые санкции США в отношении российских компаний
Санкции, введенные США в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, говорят о желании Вашингтона посчитаться с Москвой за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном во вторник МИД России.
По словам представителей внешнеполитического ведомства, формально Вашингтон пытается обвинить российские компании в нарушении закона, запрещающего сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. В МИД подчеркнули, что эта норма не имеет никакого отношения к России. "В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права", - отметили представители МИД.
"В США будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами", - добавили в ведомстве.
Санкции против завода "Авангард", тульского конструкторского бюро и военного учебного центра в Гатчине были введены США в мае этого года. По данным американской стороны, меры были приняты в связи с несоблюдением этими организациями закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии
ИСТОЧНИК KP.RU