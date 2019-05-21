В МИД РФ прокомментировали новые санкции США в отношении российских компаний

СЕГОДНЯ 22:31 2019-05-21T22:31:42+03:00

По словам представителей ведомства, санкции против двух российских предприятий и военного учебного центра говорят о желании Вашингтона посчитаться с Москвой за помощь в укреплении ПВО Сирии

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Санкции, введенные США в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, говорят о желании Вашингтона посчитаться с Москвой за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном во вторник МИД России.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, формально Вашингтон пытается обвинить российские компании в нарушении закона, запрещающего сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. В МИД подчеркнули, что эта норма не имеет никакого отношения к России. "В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права", - отметили представители МИД.

"В США будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами", - добавили в ведомстве.

Санкции против завода "Авангард", тульского конструкторского бюро и военного учебного центра в Гатчине были введены США в мае этого года. По данным американской стороны, меры были приняты в связи с несоблюдением этими организациями закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU