2019-05-21T18:23:20+03:00
Политика

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

В черный список Вашингтона был также включен целый ряд юридических лиц из Китая и Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из РоссииСША ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против российского конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине и московского завода «Авангард», обвинив их в нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Китая и Сирии. Соответствующее документ размещен в Федеральном реестре.

«14 мая правительство США приняло меры в отношении иностранных юридических лиц, предусмотренные законом о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», - говорится в уведомлении Госдепартамента.

Кроме российских организаций в черном списке фигурирует целый ряд юридических лиц из Китая и Сирии.

В беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что введенные Вашингтоном ограничения не создадут кардинальных трудностей российским предприятиям.

Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин заявил, что нынешние санкции против Москвы мешают отношениям между странами и являются нелегитимными действиями, которые приняты в обход ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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