2019-05-22T07:41:10+03:00
Политика

Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза ООН

Ульяна Супрун также настаивает на усилении санкционного режима против Москвы
Марина ВЕНЦОВА
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Министр здравоохранения Украины Ульяна СупрунМинистр здравоохранения Украины Ульяна СупрунФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ООН должна "перестать терпеть" присутствие России в Совете Безопасности. Выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, она отметила, что это связано с якобы российской "агрессией" против Украины. Кроме того, украинский министр подчеркнула, что также следует отказаться от "российских денег".

"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, - приводит ее слова агентство Укринформ. - Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить “нет” российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля".

Супрун также призвала расширить санкционный режим против РФ, заявив, что в противном случае, будет "вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Супрун является гражданкой Соединенных Штатов, она переехала в Киев во время Майдана. За медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун ранее начала проводить на Украине, народ прозвал ее «Доктор Смерть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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