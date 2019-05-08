«Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом»

«Доктор Смерть», как ее прозвали на Украине, многолетняя и.о. министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун имеет все шансы для того, чтобы остаться в своем кресле и при новом президенте. Особенно, если Зеленский будет формировать правительство из «веселых и находчивых», как это принято в КВН. Конечно, глядя на многочисленные фотографии Ульяны, трудно представить ее веселой, но находчивость она демонстрирует невероятную.

Буквально в минувший вторник она разразилась на своей странице в соцсети «Фейсбук» целой статьей о том, что от потребления обычного репчатого лука, который столь любим украинцами, особенно с сальцем, лучше отказаться, если вы хотите сохранить свое здоровье. Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом». И его «можно заменить на не менее полезные и питательные продукты». Тем более, что «репчатый лук содержит мало витаминов и минералов».

- Вы удивитесь, но сопоставимо содержание витаминов и минералов также в крапиве, - советует Супрун далее. - Ее можно добавлять к зеленому борщу или блюдам из риса.

- Лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление, - признает Супрун и тут же делает существенное уточнение. - Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра.

Чем же еще можно заменить лук? И вот тут Супрун начинает удивлять по-настоящему.

- Еще один вариант — пожарить редиску, - огорашивает она. - Редис, как и лук, также богат на серосодержащие соединения, и может дать определенное сочетание сладкой горечи и аромата.

Жареная редиска – это из серии жареной селедки и соленых огурцов, чем нас в общаге МГУ постоянно удивляли на кухне вьетнамцы в пору моей студенческой юности. Впрочем, лучше и без лука, и без редиса. Потому что, «если вы любите добавлять в блюда жареный лук из-за вкуса и золотистого цвета - обратите внимание, что жарки продуктов до золотистой корочки называются реакция Майяра, а продукты реакции Майяра вредны для здоровья, способствуют развитию диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушению работы почек». А в завершение всего этого эпоса Супрун «развенчивает мифы» о целебных свойствах лука, который на самом деле ничего не лечит, хоть и «обладает определенными бактерицидными свойствами».

Что же вдруг побудило госпожу Супрун выступить так резко против лука на Украине, да еще по весне, когда каждый витамин ценен для организма, как никогда? Или это было внезапное знание-озарение, которым она поспешила поделиться с читателями? И почему же тогда Супрун претендует на статус находчивой, если не веселой?

Все очень просто. С марта прошлого года лук и не только он, но и, к примеру, капуста, и многие другие овощи подорожали на Украине в 2 раза и более. Если год назад килограмм репчатого лука стоил 18,5 гривны, то сейчас этот же кг. продается в рознице по 38-40 гривен, а в отдельных магазинах цена доходит и до 45 гривен. Капуста стоит еще дороже. Украинцы уже шутят в соцсетях, размещая фотожабы с подписями типа: «Алло, СБУ, у меня сосед есть цибулю с капустой! Пишите адрес!» Или: «Меняю два мешка лука на квартиру в Киеве. Доплату не предлагать».

Вот Ульяна Супрун и среагировала. Очень находчиво. И многие из ее читателей-почитателей объяснения «доктора Смерть» поддерживают. Даже делятся рецептами, что ту же редиску можно не только жарить, но и квасить. Причем, желательно, вместе с ботвой. Уникальный, говорят, продукт по вкусу получается. Кто ботву редиски хоть раз рукой щупал, может оценить рецепт по достоинству.

Интересно, что теперь на Украине станет следующим вредным для здоровья продуктом? Неужели сало? Такого ведь могут и не понять, и не простить.

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