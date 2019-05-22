2019-05-22T08:55:37+03:00
Общество

Появилось видео ликвидации боевиков под Владимиром, которые планировали теракт

Среди силовиков и гражданского населения в результате контртеррористической операции пострадавших нет
Марина ВЕНЦОВА
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Во Владимирской области ликвидировали двух боевиковВо Владимирской области ликвидировали двух боевиков
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Видео ликвидации боевиков во Владимирской области, которое прошло в ночь на среду, 22 мая, появилось в сети. На нем видно, как сотрудники правоохранительных органов проникают в дом, где забаррикадировались бандиты одной из террористических группировок.

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), как ранее писал сайт kp.ru, сообщил, что в городе Кольчугино во Владимирской области в ходе контртеррористической операции ликвидированы два боевика. Силовики заблокировали боевиков в частном доме и вступили с ними в перестрелку.

Двух боевиков ликвидировали во Владимирской области.

Как было установлено, боевики были сторонниками одной из террористических организаций, которые поддерживали связь с эмиссарами за рубежом. Их задачей было совершение атаку в месте массового пребывания людей. В результате операции пострадавших и жертв среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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