Появилось видео ликвидации боевиков под Владимиром, которые планировали теракт
Видео ликвидации боевиков во Владимирской области, которое прошло в ночь на среду, 22 мая, появилось в сети. На нем видно, как сотрудники правоохранительных органов проникают в дом, где забаррикадировались бандиты одной из террористических группировок.
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), как ранее писал сайт kp.ru, сообщил, что в городе Кольчугино во Владимирской области в ходе контртеррористической операции ликвидированы два боевика. Силовики заблокировали боевиков в частном доме и вступили с ними в перестрелку.
Двух боевиков ликвидировали во Владимирской области.
Как было установлено, боевики были сторонниками одной из террористических организаций, которые поддерживали связь с эмиссарами за рубежом. Их задачей было совершение атаку в месте массового пребывания людей. В результате операции пострадавших и жертв среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU