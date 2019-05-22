2019-05-22T07:11:53+03:00
Происшествия

Ликвидированные под Владимиром два боевика планировали теракт в людном месте

По данным НАК, бандиты были членами одной из террористических группировок
Юлия ДИВЕЕВА
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Во время КТО в Кольчугино ликвидировали двух готовивших теракт боевиковВо время КТО в Кольчугино ликвидировали двух готовивших теракт боевиков
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Два боевика были ликвидированы во Владимирской области в ходе контртеррористической операции в ночь на среду, 22 мая. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Операция проходила в городе Кольчугино, где был введен режим КТО. Силовики заблокировали боевиков в частном доме и вступили с ними в перестрелку.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении на сайте НАК.

Среди сотрудников правоохранительных органов и среди гражданского населения пострадавших нет.

В оперативном штабе НАК отметили, что личности обоих боевиков удалось установить. Они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом. У преступников было задание совершить атаку в месте массового пребывания людей. На месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.

Во время проведения КТО из соседних домов были эвакуированы порядка 15 человек. В администрации Кольчугинского района уточнили, что люди отказались выезжать за пределы города и просто находились на удаленном расстоянии от места спецоперации. Власти организовали для эвакуированных питание.

Органы федеральной службы безопасности проводят на месте необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во Владимирской области проводится спецоперация и объявлен режим КТО. Правоохранительные органы ведут перестрелку с забаррикадировавшимися в частном доме боевиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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