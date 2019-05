Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн

На аукционе в Калифорнии распродавали вещи именитого исполнителя Курта Кобейна. Его кардиган с фотосессии 1993 года ушел с молотка за 75 тысяч долларов. Но куда более неожиданным оказался другой лот - грязная бумажная тарелка.

На ней лидер группы Nirvana обозначил список песен, которые коллектив исполнил на концерте в Вашингтоне 23 апреля 1990 года. Эту реликвию покупатель урвал за 22,4 тысячи долларов. В пересчете на рубли это почти полтора миллиона.

Устроители аукциона отмечают, что все эта время посудина хранилась у Джонни Риггса из группы THUD. Этот счастливчик забрал ее после концерта себе.

Курт Кобейн ушел из жизни спустя четыре года после того концерта. Около места смерти исполнителя была найдена записка, которую следователи Сиэттла посчитали предсмертную. Тем временем, его поклонники неоднократно ставили под сомнение эту версию. Однако, в ходе расследования не был найдено ни одного подтверждения, что смерть была насильственной.

Песня группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit признана лучшим хитом.Music video by Nirvana performing Smells Like Teen Spirit. (C) 1991 Geffen Records