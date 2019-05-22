2019-05-22T14:09:10+03:00
Наука

Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака

Обструктивное апноэ может влиять на развитие онкологии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали неожиданные симптом-предвестник ракаУченые назвали неожиданные симптом-предвестник ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одно из ночных состояний человека может свидетельствовать о развитии рака. По словам исследователей из Европейского фонда Lung, симптомом онкологии может быть обструктивное апноэ (OSA) - внезапной остановке дыхания, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает свой сон.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. В результате выяснилось, что у женщин с обструктивным апноэ риск появления и развития злокачественной опухоли вше, чем у мужчин с той же особенностью.

«Наша работа показала, что низкий уровень кислорода в крови в течение ночи и нарушение сна, которые часто встречаются при OSA, могут играть важную роль в биологии различных видов рака», - цитирует слова специалистов сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что при апноэ человек может задерживать дыхание в среднем на 40 секунд. При этом сам человек может даже не догадываться о наличии у него недуга.

По словам ученых симптомами апноэ могут быть бессонница, усталость или депрессивное состояние, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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