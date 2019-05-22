Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-22T18:12:35+03:00

Женщина уверена, что ее дочери сами жертвы, а отца они убили, чтобы защититься от него

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Мама сестер Хачатурян, которые в 2018 году убили своего отца, уверена, что уголовное дело нужно прекратить. Аурелия Дундук настаивает, что ее дочери сами являются жертвами и не должны быть наказаны за совершенное преступление.

Женщина планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного преследования своих дочерей. Помимо основных моментов, которые были доказаны следствием и подтверждают, что в отношении девушек совершались преступления, мать предоставит характеристики из школы.

«Две девочки учатся в школе хорошо. Старшая школу уже закончила. Однако очень нервничают. Младшая даже принимает успокоительные препараты», — рассказала телеканалу «360» Аурелия.

Сейчас девушки находятся под домашним арестом. Младшая Мария живет с матерью, остальные у родственников. Между собой сестры не могут общаться, такое условие поставил суд. Все родственники погибшего мужчины настроены против девушек.

«Девочки переживают, из дома выходят редко, учатся в основном. Чтобы расслабиться — иногда рисуют и читают. Встречи разрешены только с несколькими подругами. Ситуация напряженная. Адвокат уже заявил два ходатайства к следствию. В июне все должно быть известно — чем закончилось дело, — добавила Аурелия.

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. Мужчина был зарезан в июле 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки сами вызвали полицию, но заявили, что отец много лет издевался над ними. Мать с семьей не жила.

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ИСТОЧНИК KP.RU