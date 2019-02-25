2019-02-25T12:18:31+03:00
Общество

Суд выписал Крестину Хачатурян из квартиры, где она с сестрами зарезала отца

Ранее оттуда по иску бабушки выписали 17-летнюю Марию и 18-летнюю Ангелину
Семен ЕЛЕНИН
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Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы, сентябрь 2018 года.Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы, сентябрь 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бутырский суд Москвы сегодня рассмотрел иск матери 57-летнего Михаила Хачатуряна, в июле 2018-го убитого тремя своими дочерями. Пожилая женщина требовала, чтобы из квартиры на Алтуфьевском шоссе, где произошло убийство, была выписана старшая сестра - 19-летняя Крестина.

- Суд полностью удовлетворил этот иск, - сообщила корреспонденту «Комсомольской Правды» пресс-секретарь Бутырского суда Татьяна Исаева. - Ранее были рассмотрены иски того же истца о выписке двух других сестер Хачатурян (Ангелине 18 лет, Марии - 17, - Авт.). Они также удовлетворены.

Адвокат Крестины Алексей Липцер рассказал «КП», что защита девушки не собирается оспаривать решение Бутырского суда.

- Мы не видим в этом смысла, - заявил Липцер. - На самом деле, Крестина вовсе не держалась за эту прописку. Ранее мы уже сообщали, что она, как и остальные сестры, будет прописана на квартире в Солнцево. На эту квартиру оформлен долгосрочный договор по найму.

Крестина и Ангелина Хачатурян в суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крестина и Ангелина Хачатурян в суде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, после задержания сестры Хачатурян около двух месяцев провели в СИЗО. Однако затем Басманный суд изменил меру пресечения - с ареста на запрет определенных действий. С сентября 2018 года все трое живут отдельно - в двух съемных и одной муниципальной квартире в разных районах Москвы. Им запрещено общаться друг с другом, пока длится следствие.

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Сестры Хачатурян остаются дома: им продлили прежнюю меру пресечения

С самого утра 26 декабря в коридоре суда было не протолкнуться от телекамер. И все они были направлены на Марию, Ангелину и Крестину, тех самых девушек, что обвиняются по одной из самых тяжелых статей УК РФ - 105 ч. 2 « Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но в этот раз в зал заседания они шли не под конвоем и в наручниках, а сами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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