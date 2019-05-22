2019-05-22T19:21:03+03:00
Экономика

Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Американский экономист Сэмюэль Уильямсон подсчитал стоимость активов предпринимателей по новой методике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джон РокфеллерДжон РокфеллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скончавшийся в середине XX века нефтяной магнат Джон Рокфеллер был почти втрое богаче самого обеспеченного человека современности, главы Amazon Джеффа Безоса. К такому выводу пришел американский экономист Сэмюэль Уильямсон, подсчитавший активы предпринимателей разных эпох по новой методике.

Он отказался от опирающегося на инфляцию подхода, когда состояние бизнесмена умножают на коэффициент роста цен за прошедшие со времени его жизни годы, и начал оценивать долю в общей экономике страны в конкретный момент.

Так, в 1937 году состояние Рокфеллера равнялось 1,6% экономики США, а значит сейчас он мог бы распоряжаться 331 млрд долларов. Для сравнения - активы Джеффа Безоса оцениваются в 117 млрд долларов.

На втором месте, согласно методике Уильмсона, оказался сталелитейный магнат Эндрю Карнеги, умерший в 1919 году. Его состояние в современных условиях составляло бы 321 млрд долларов.

Третье место занял предприниматель Корнелиус Вандербильт (1794-1877) с 238 млрд долларов. Самый богатый бизнесмен современности разместился на четвертой строчке. Им оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 231 млрд долларов, передает Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU

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