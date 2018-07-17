2018-07-17T01:26:55+03:00
В мире

Главу Amazon Джеффа Безоса назвали самым богатым человеком в современной истории

Его состояние превысило $150 миллиардов, что даже больше, чем у Билла Гейтса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель Amazon Джефф Безос назван богатейшим человеком в современной историиОснователь Amazon Джефф Безос назван богатейшим человеком в современной историиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самым богатым человеком в мире назван глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос, чье состояние, по оценкам агентства Bloomberg, на сегодняшний день составляет 150 миллиардов долларов.

Таким образом, Джефф Безос «обогнал» даже основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, рекорд которого – 100 миллиардов долларов в 1999 году, что теперь с учетом инфляции приравнивается примерно к 149 миллиардам.

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