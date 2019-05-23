Компания Илона Маска подала в суд на ВВС США
Компания Илона Маска требует от ВВС США пересмотреть решение по выделению средств на создание и поставку двигателей. Правду SpaceX намерены отстаивать в суде.
Речь идет о 2,3 миллиардах долларов, которые были распределены между тремя организациями — United Launch Alliance, Blue Origin и Northrop Grumman. SpaceX ничего из этих денег не досталось. В компании уверены, что ракетные системы, которые не проходили летных испытаний, не будут вовремя готовы и "нанесут ущерб" целям ВСС. Об этом пишет Reuters.
Напомним, в США уже не первый год пытаются отказаться от российских двигателей РД-180. Однако с 2015 года создание американского прототипа безуспешно. Наши двигатели с 1997 года используются в ракетах «Атлас-5». За последние четыре года Россия поставил за океан 17 ракетных двигателей этого типа.
Заметим, это не первый иск компании к США. Сайт kp.ru писал об иске в связи с борьбой за государственные контракты по запуску спутников оборонного значения.
ИСТОЧНИК KP.RU