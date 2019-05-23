"Яндекс.Авто" позволит владельцам машин управлять ими через смартфон

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-23T13:54:42+03:00

Умная система будет доступна на бортовых компьютерах компании, которые можно установить вместо штатного оборудования

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Новая версия сервиса "Яндекс. Авто" позволит владельцам машин взаимодействовать с ними через смартфон.

Умная система выйдет в свет до конца этого года и будет доступна на бортовых компьютерах компании. Ее можно установить вместо штатного мультимедийного комплекса, достаточно лишь проверить модель автомобиля на совместимость.

"Новая версия Яндекс.Авто будет большим шагом в этом направлении: она снимет с водителя часть рутинных забот и обеспечит ему больший комфорт", — приводятся слова руководителя геосервисов "Яндекса" Романа Чернина на сайте компании.

С помощью умной системы можно будет открыть машину, запустить двигатель или включить кондиционер прямо с телефона. Для этого даже необязательно заходить в меню - достаточно попросить голосового помощника Алису.

Также машина сможет сама оплачивать парковку, а если ее попытаются эвакуировать или переместить другим образом, то "Яндекс" обязательно пришлет владельцу уведомление.

Сайт kp.ru писал о том, что в компании разработали также технологии, позволяющие выслеживать лихачей и сокращать дорогу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU