Такси будущего: «Умные» технологии вычислят лихачей и сократят дорогу домой

С чем машины справляются лучше людей и как скоро заказы такси начнут брать беспилотники, «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор компании «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

ГОНЯТЬ СТАЛИ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ

- Все больше людей пользуются услугами такси, в том числе с помощью агрегаторов. Цены стали доступнее, и теперь пользователей все больше волнует безопасность во время поездок. Как вы над этим работаете?

- Безопасность, действительно, основной фокус нашего внимания. Так было и когда мы только начинали, и сейчас. На самом деле, если посмотреть статистику по стране в целом, аварийность в такси значительно ниже, чем на любом другом виде транспорта. Все начали активно ездить на такси, приложения для вызова такси практически в каждом телефоне. На первый взгляд, аварии такси стали заметнее, но давайте не будем забывать, что в такси выросло и количество машин, и пробег у такси в 6 - 8 раз больше, чем у частников.

Недавно Аналитический центр при Правительстве России подсчитал, что с учетом всех факторов (пробег, общий рост поездок) все равно оказывается, что шанс попасть в аварию на такси примерно в 2,5 раза ниже в сравнении с личным автомобилем или общественным транспортом. И это тенденция общемировая, в разных странах поездки на такси безопаснее.

- А как онлайн-сервисы помогают предотвращать аварии?

- По закону за качество перевозки отвечает перевозчик, то есть владелец разрешения на работу в такси. Но и мы заинтересованы в том, чтобы их услуги были максимально безопасны. Например, отвечаем финансово - у нас есть своя программа страхования в случае ДТП - до 2 млн рублей застрахован и водитель, и каждый пассажир. Свою миссию мы видим в том, чтобы создать технологии, процесс и инструменты, которые помогут таксопаркам и водителям контролировать безопасность.

Например, в прошлом году мы научились определять превышение скорости такси по GPS-трекам и предупреждать водителей, если они превышают ее на 20 км/ч и больше. Что получилось? Примерно 90% водителей прекратили нарушать после первого же предупреждения, а еще 7% - после временного ограничения доступа к заказам. То есть подавляющее большинство превышало скорость неосознанно.

Не секрет, что есть водители с агрессивной манерой вождения - едут дергано или постоянно перестраиваются. Мы хотим научиться предупреждать и такие случаи. По сравнению с контролем скорости эта задача гораздо сложнее. Мы подключили лучших специалистов в этой области, и в конце концов нам удалось придумать модель с интересными результатами. Надеюсь, скоро покажем, что получилось.

УСТАВШИХ ОПРЕДЕЛЯТ ПО МОРГАНИЮ

- А как быть, если водитель вышел на работу уже уставшим - до этого «бомбил» на улицах, еще где-то подрабатывал? Отследить нереально…

- Мы измеряем время, которое водитель проводит за рулем. Если таксист работает слишком долго - доступ к заказам приостанавливается. Но это, конечно, полностью проблему переработки не решает. Контролировать, что делает водитель за пределами нашей платформы - работает в другом сервисе или сел за руль после ночной смены на стройке, - мы не можем, никто не может. Об этой проблеме, кстати, во всем мире думают, и везде одна и та же история. Но тут мы придумали решение. Представьте в машине специальную видеокамеру, которая «считывает» состояние водителя. Есть ряд сигналов, которые говорят об очень уставшем состоянии. Например, в нормальном режиме человек моргает примерно 25 - 35 раз в минуту. А если он устал - то в 2 - 3 раза чаще и дольше. Также камера следит за наклоном головы. Мы проанализировали поведение сотни водителей и научились измерять, насколько человек устал.

- Эта камера появится в каждом автомобиле, который подключен к сервису?

- Мы планируем предложить нашу технологию всем перевозчикам, причем не только в России, но и в других странах. Сейчас думаем не только над разработкой экспериментального устройства, но и над тем, как его сделать максимально доступным. Это отдельная и очень сложная задача - сделать так, чтобы прототип камеры не стоил слишком дорого для перевозчиков.

Недостаточно опираться только на традиционные способы контроля безопасности. Такси - супермассовый вид транспорта, в нем задействовано более миллиона человек по всей России. Мы стараемся предложить свои варианты по оптимизации контроля так, чтобы повысить точность оценки и снизить зависимость от человеческого фактора. При этом стоимость такого контроля не должна быть выше, а может, даже и ниже, чем контроль с привлечением большого числа людей.

- Ваш эксперимент с телемедициной тоже обходится без врачей. Уже есть результаты?

- Как обычно устроена работа таксиста? Перед началом каждой смены он обязан проходить предрейсовый осмотр. Мы уверены, что удаленный медосмотр может стать эффективным и массовым решением. Пока это еще не так, а эксперимент, который дополняет обязательные процедуры. С прошлого года на нескольких десятках заправок в Москве установлено медицинское оборудование, которое автоматически измеряет артериальное давление, пульс, температуру тела и алкогольные пары. Водитель заезжает на заправку, заходит в небольшую будку или садится в кресло аппарата и за 90 секунд проходит полную проверку. Если все в норме, врач выдает таксисту разрешение на рейс. При этом врач сидит не на заправке, а у себя в клинике - через камеру смотрит, кто именно проходит медосмотр, сравнивает пришедшего на осмотр человека с фотографией на водительском удостоверении. Результаты самого теста приходят к врачу удаленно, их та самая будка к нему и «засылает». Это может стать альтернативой «очному» предрейсовому медосмотру, потому что водитель не стоит в очереди, не тратит время на дорогу до медцентра - он просто приезжает на ближайший пункт телемедицины и проходит осмотр. Причем это может быть не только заправка, но и, например, почтовое отделение. Правда, пока по законодательству такой диагностики недостаточно, нужно личное присутствие врача, но я надеюсь, что эксперимент признают удачным.

Продолжая идею про телемедицину, только представьте: таксопарку необязательно вызывать водителя к себе на базу, чтобы выдать ему машину. По сути таксопарк может работать так же, как работает сегодня каршеринг. Водитель открывает приложение, находит ближайшую к нему свободную машину такси, проходит медосмотр на ближайшей станции телемедицины - без этого он не сможет принимать заказы. А когда заканчивает смену - просто оставляет автомобиль на парковке, и за руль садится другой водитель.

Экономически для таксопарка это гораздо выгоднее, так как автомобиль работает эффективнее за счет более низкого холостого пробега. Звучит пока фантастически, но, согласитесь, несколько лет назад точно так же думали о каршеринге.

Беспилотники и хитрые подсказки

- А как скоро на улицах городов появятся беспилотные такси?

- В планах в этом году выпустить 100 новых беспилотных машин на дороги. В Сколково и Иннополисе уже ездят такие авто, у нас есть пользователи, которые каждый день вызывают беспилотное такси через приложение Яндекс.Такси. За пределами экспериментальных зон мы пока не можем запустить такси без водителя. Как и не имеем права вообще нигде брать плату за проезд, даже символический 1 рубль. Поэтому мы и оказались в ситуации, когда наши разработчики значительно опередили регулирование, о чем мы не устаем всем говорить. А менять его надо уже сейчас. Нельзя сказать, что ничего не происходит, мы активно работаем с правительством. Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников поддерживает это направление. Полагает, что беспилотный транспорт может стать решением многих проблем в безопасности. Прямо сейчас идут жаркие споры о нюансах регулирования. И это, конечно, сильно лучше, чем ничего.

- Кругом машины и технологии. А люди как-то оценивают у вас качество сервиса?

- Яндекс.Такси построено так, что водители и пассажиры постоянно оценивают друг друга. И эта социальная составляющая, возможно, добавляет качеству сервиса сильно больше, чем многие наши технологические разработки.

- Как, по-вашему, будет меняться сервис такси в ближайшие годы?

- Онлайн-сервисы будут предлагать комбинацию разных видов транспорта, когда нужно добраться из точки «А» в точку «Б». И такие маршруты могут быть оптимальнее, чем те, которыми мы привыкли пользоваться, чтобы каждый день ездить, например, из дома на работу. Мы это называем актуальным мультимодальным маршрутом.

Какой-то отрезок пути можно проехать на такси, потом на метро, потом на каршеринге. Миллионам людей будет быстрее и легче передвигаться по городу. Речь идет не только о транспортных сервисах - вопросы о том, как быстрее добраться, пользователь может задавать и в других сервисах Яндекса. Будь то голосовой запрос к Алисе в машине, Яндекс.Станция дома или в поиске Яндекса - будет подсказывать более короткую дорогу.