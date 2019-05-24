2019-05-24T11:51:31+03:00
Общество

Банки обяжут обслуживать клиентов по лицу и голосу

Номер паспорта и кодовые слова уйдут в прошлое
Григорий ЛЕОРДА
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Операции по картам можно будет производить в разных банках.Операции по картам можно будет производить в разных банках.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще прошлым летом ряд крупнейших банков обязали обзавестись оборудованием для оказания услуг через Единую биометрическую систему (ЕБС). Она позволяет определять человека по изображению лица и слепку голоса. По этим уникальным данным в банках определяют личность и заверяют операции. Тогда в стороне остался "Сбербанк", но теперь подобная система может заработать во всех банках. Законопроект об этом надеются подготовить к июлю.

По новым правилам, в этом году как минимум 20% отделений должны научиться работать с этой системой. А в следующем все 100. Суть проекта еще и в том, что ЕБС будет общей для всех участников рынка. Клиент сможет без дополнительных проверок открыть счет в одном банке, а взять кредит в другом.

Идея ЦБ и «Ростелеком» пока не стала обязательной. Пока авторы инициативы пытаются донести до россиян, что сдача биометрии в ЕБС безопасна с точки зрения защиты данных. Об этом пишут "Ведомости".

Отметим, чтобы добавить свои данные в ЕБС клиенту нужен будет хороший смартфон. Сначала на устройство надо будет установить специальное мобильное приложение (его еще нет в AppStore и PlayMarket). Голос в банке услышат через микрофон, как в обычном телефонном разговоре. А чтобы показать лицо, понадобится приличная встроенная камера – для подтверждения личности изображение должно быть качественным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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