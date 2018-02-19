Банки начнут собирать биометрические данные россиян

СЕГОДНЯ 17:45 2018-02-19T18:38:19+03:00

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Летом в России заработает Единая биометрическая система. Она позволит россиянам подтвердить свою личность дистанционно, без персональной явки и предъявления паспорта. Техника сможет распознать человека по лицу и голосу.

С 1 июля к системе подключатся 20 российских банков: "Райффайзенбанк", “ВТБ”, "Альфа-банк", "Россельхозбанк", "Почта банк", "Совкомбанк", "Тинькофф", "Промсвязьбанк", "АК Барс", "СКБ-Банк", "Хоум Кредит» и другие.

В Ростелекоме сообщили, что «Сбербанк» на первых порах не будет участвовать в биометрическом проекте. Это ограничит популярность системы, так как на «Сбербанк» в стране приходится половина рынка банковского обслуживания физических лиц.

- Были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий, - рассказал вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов.

Банки за свой счет будут закупать оборудование, необходимое для сбора биометрических данных. Дальше человеку достаточно будет один раз записать голос и сделать фото, чтобы эти идентификаторы навсегда остались в системе.

- А чем вас не устраивает номер паспорта и кодовое слово? Я сейчас так подтверждаю свою личность, общаясь по телефону с сотрудником банка, - вопрос пресс-службе «Ростелекома».

- Эти сведения не так сложно украсть. Ими без разрешения могут воспользоваться родственники, - рассказала «КП» пресс-секретарь компании Инна Губарева. – А вот подделать голос и лицо человека гораздо сложнее. Тем более, Единая биометрическая система – одна для всех. Клиент может зарегистрироваться в офисе «ВТБ», а потом взять кредит в «Альфа-банке». Уже не надо будет персонально идти во второй банк для подтверждения личности.

Простому человеку для пользования системой понадобится хороший смартфон. Сначала на устройство надо будет установить специальное мобильное приложение (его еще нет в AppStore и PlayMarket). Голос в банке услышат через микрофон, как в обычном телефонном разговоре. А чтобы показать лицо, понадобится приличная встроенная камера – для подтверждения личности изображение должно быть качественным. И конечно пользователю необходим стабильный интернет-канал для передачи изображения.

«Ростелеком» обещает в будущем обнародовать список моделей смартфонов с подходящими параметрами.

Еще один нюанс: по закону, банки смогут передавать в правоохранительные органы собранные биометрические данные. Человека об этом уведомлять не будут. Но и сдавать запись голоса и изображение лица для системы насильно никто не заставляет.

- Идентификация считается пройденной, если будет минимум 98% совпадений ключевых параметров: нюансов голоса, деталей лица, - рассказала Инна Губарева. – Человек может сбрить волосы, отрастить бороду – система все равно узнает его.

В перспективе удостоверять личность по биометрии станут не только банки, но и центры госуслуг, отделения полиции, поликлиники.

НАША СПРАВКА:

Какие телефоны подойдут для Единой биометрической системы

Он должен быть на базе Android (версия 4.4 и выше) или iOS (версия 9.0 и выше). Специальных требований к камере или каналу интернета нет. Но так как для верификации в системе передается видео, то скорость интернета напрямую влияет на скорость распознавания.

Специальных требований к разрешению камеры мобильного устройства у нет. При этом стоит понимать, что камера с низким разрешением может дать больше ложных отказов в подтверждении личности.