СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-24T17:12:01+03:00

На воду был спущен первый российский круизный лайнер / Фото : АО Судостроительный завод "Лотос"

На заводе «Лотос» работы по обстройке судна еще продолжатся

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В пятницу, 24 мая, в Астраханской области на воду был спущен первый российский круизный лайнер «Петр Великий», которое строится на судостроительном заводе «Лотос», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

«Двадцать четвертого мая на судостроительном заводе "Лотос" состоялся спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD для дальнейшей достройки на воде», - говорится в сообщении пресс-службы ОСК.

В сообщение отмечается, что на лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление, а также проведение швартовных и ходовых испытаний.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ОСК выпускает не только военные корабли, но и большой ассортимент гражданских судов. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что у компании еще очень много проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU