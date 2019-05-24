2019-05-24T20:58:01+03:00
Политика

Гройсман создаст свою политическую партию

Премьер-министр Украины планирует возглавить объединение и вместе с ним принять участие в выборах в парламент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман создаст собственную политическую партию и назовет ее "Украинская стратегия". Будучи во главе этого объединения, он планирует принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в июле 2019 года.

"Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству", - сказал председатель правительства в эфире телеканала "Украина".

При этом он подчеркнул, что стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную страну.

Сайт kp.ru писал о том, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко также собирается участвовать в выборах в Верховную Раду, правда, перед этим предстоит провести ребрендинг. Так, например, из названия объединения исчезнет фамилия экс-главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн