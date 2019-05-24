Гройсман создаст свою политическую партию

СЕГОДНЯ 20:58 2019-05-24T20:58:01+03:00

Премьер-министр Украины планирует возглавить объединение и вместе с ним принять участие в выборах в парламент

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман создаст собственную политическую партию и назовет ее "Украинская стратегия". Будучи во главе этого объединения, он планирует принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в июле 2019 года.

"Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству", - сказал председатель правительства в эфире телеканала "Украина".

При этом он подчеркнул, что стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную страну.

Сайт kp.ru писал о том, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко также собирается участвовать в выборах в Верховную Раду, правда, перед этим предстоит провести ребрендинг. Так, например, из названия объединения исчезнет фамилия экс-главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU