Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-24T15:19:51+03:00

Политическое объединение будет переименовано в "Европейскую солидарность"

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Политическая партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решила провести ребрендинг и сменить название, убрав из него фамилию бывшего президента Украины. Так, объединение будет переименовано в "Европейскую солидарность".

"Новое название партии "Европейская солидарность", - цитирует "Интерфакс-Украина" источника в политическом блоке.

Стоит отметить, что в эту пятницу, 24 мая, проходит "технический съезд" партии. Основное же мероприятие запланировано на 31 мая.

Сам экс-глава государства Петр Порошенко выразил надежду на то, что обновление партии затронет не только программу и кадры, но также и идеологию.

Напомним, что 21 июля 2019 года на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Они должны были состояться осенью, однако вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский распустил Верховную Раду.

Сайт kp.ru писал о том, что "Блок Петра Порошенко – Солидарность" собирался принять участие в этих выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU