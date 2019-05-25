2019-05-25T10:51:49+03:00
Происшествия

Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

В это время там проходило ледовое шоу Fantasy on Ice с участием российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в столичном регионе ЯпонииЗемлетрясение магнитудой 5,1 произошло в столичном регионе ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.

Эпицентр землетрясения располагался в южной части полуострова Босо, а очаг находился на глубине около 40 км. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступали. Подземные толчки ощущались также в префектурах Токио и Канагава.

Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, в эпицентр землетрясения попали российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, которые принимают участие в серии ледового шоу Fantasy on Ice. Выступление было прервано из-за подземных толчков в тот момент, когда на льду находился Евгений Плющенко. Известно, что россияне в результате происшествия не пострадали.

jmedvedevajjmedvedevaj
Землетрясение в Японии во время репитиции шоу Загитовой и Медведевой
10756 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций
Младшего офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за попытку раскрытия секретной информации
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ
Исследование показало, что россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво
Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике
Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей
Канада попросила ООН определить ее границы в Арктике
Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России
Болтон считает, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
С 25 мая россияне могут посещать Коста-Рику без виз
Погода в Москве на 25 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла
Жертвами беспорядков в Джакарте стали восемь человек, более 900 пострадали
Родителей выпускницы, участвовавшей в БДСМ-скандале в одной из школ Владивостока, оштрафуют
СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
В Литве объявлен день тишины перед вторым туром выборов президента
Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары
Трамп огорчен скорой отставкой Мэй
В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17
Помпео решил для «сдерживания» Ирана продать оружие его соседям
На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме
Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США