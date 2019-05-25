Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-25T10:51:49+03:00

В это время там проходило ледовое шоу Fantasy on Ice с участием российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой

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Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.

Эпицентр землетрясения располагался в южной части полуострова Босо, а очаг находился на глубине около 40 км. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступали. Подземные толчки ощущались также в префектурах Токио и Канагава.

Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, в эпицентр землетрясения попали российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, которые принимают участие в серии ледового шоу Fantasy on Ice. Выступление было прервано из-за подземных толчков в тот момент, когда на льду находился Евгений Плющенко. Известно, что россияне в результате происшествия не пострадали.

jmedvedevaj Землетрясение в Японии во время репитиции шоу Загитовой и Медведевой

ИСТОЧНИК KP.RU