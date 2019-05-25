2019-05-25T22:25:07+03:00
В мире

На востоке Китая в результате утечки газа на судне погибли восемь человек

Полиция устанавливает причины инцидента
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В Китае в результате утечки газа на судне погибли восемь человекВ Китае в результате утечки газа на судне погибли восемь человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Восемь человек погибли в результате утечки газа на судне в порту города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун.

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 25 мая, на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", причиной гибели людей стало отравление углекислым газом, утечка которого произошла на борту.

Подробности инцидента не уточняются. В настоящее время начато расследование причин инцидента.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике в китайской южной провинции Гуандун. Девять рабочих, как отметили полицейские, оказались заперты в регулирующем резервуаре для сточных вод. Пожарные смогли достать их всех из резервуара еще живыми и отправить в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, семь человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несколько домов загорелись в городе Бордо во Франции
Переутомление и игромания признаны психологическими расстройствами
Следком начал проверку по факту возвращения самолета «Ютейр» в аэропорт Сургута
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink