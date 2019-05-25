На востоке Китая в результате утечки газа на судне погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 22:25 2019-05-25T22:25:07+03:00

В Китае в результате утечки газа на судне погибли восемь человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Восемь человек погибли в результате утечки газа на судне в порту города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун.

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 25 мая, на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", причиной гибели людей стало отравление углекислым газом, утечка которого произошла на борту.

Подробности инцидента не уточняются. В настоящее время начато расследование причин инцидента.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике в китайской южной провинции Гуандун. Девять рабочих, как отметили полицейские, оказались заперты в регулирующем резервуаре для сточных вод. Пожарные смогли достать их всех из резервуара еще живыми и отправить в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, семь человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU