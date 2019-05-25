Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

25 Май 23:45 2019-05-25T23:47:49+03:00

Полуфинал чемпионата мира по хоккею с шайбой, матч Канада-Чехия Фото: REUTERS

В финале канадцы встретятся с финскими хоккеистами

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В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала победу над командой Чехии и вышла в финал турнира. Игра завершилась со счетом 5:1.

У канадцев забросили шайбы Марк Стоун (на 6-й минуте), Дарнелл Нёрс (на 21-й) , Пьер-Люк Дюбуа (26), Кайл Террис (47) и Тома Шабо (54). У чехов отличился Томаш Зогорна уже на 54 минуте матча.

Всего команды провели на мировых первенствах 24-й очный матч, сборная Канады выиграла 12-ю встречу (11 побед в основное время, одна - в овертайме), в активе сборной Чехии 12 побед (11 - в основное время, одна - по буллитам), передает ТАСС.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье. Сборная Канады сыграет с командой Финляндии, победившей в полуфинале сборную России. Как рассказывал сайт kp.ru, встреча завершилась со счетом 1:0.

До финальной игры российские и чешские хоккеисты поборются за бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU