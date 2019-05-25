2019-05-25T18:49:05+03:00
Спорт

Как же обидно! Россия проиграла 0:1 сборной Финляндии полуфинал ЧМ по хоккею и сыграет за "бронзу"

Утешительный финал для наших пройдет завтра - 26 мая [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Россия - Финляндия выдался очень боевым.Матч Россия - Финляндия выдался очень боевым.Фото: REUTERS
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В субботу, 25 мая, в Братиславе сборной России билась за выход в финал чемпионата мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева встречалась с Финляндией - одной из самых дерзких команд турнира. Наши с суперзвездным составом были фаворитами поединка. Однако финская дружина, за которую отказались играть на этом чемпионате немало своих игроков по разным причинам, навязала невероятный бой российской сборной.

У ворот сборной России было очень жарко. Фото: REUTERS

У ворот сборной России было очень жарко.Фото: REUTERS

На старте поединка роль ведущей команды в этой встрече взяла на себя сборная Финляндии. Она стала переигрывать раз за разом россиян как по опасным моментам, так и по броскам, общему движению. В первом периоде встречи самым драматичным эпизодом стал сейв нашего вратаря Андрея Василевского.

Самый драматичный момент в начале матча - шайба на линии ворот сборной России, Василевский остановил ее ногой. Фото: REUTERS

Самый драматичный момент в начале матча - шайба на линии ворот сборной России, Василевский остановил ее ногой.Фото: REUTERS

Лучший вратарь сезона в НХЛ, играющий за "Тампу-Бэй", остановил шайбу ногой НА ЛИНИИ ВОРОТ. Седых волос у болельщиков сборной России стало в несколько раз больше после такого феноменального трюка нашего голкипера и промаха наших защитников. Итог первого периода встречи - 0:0 на табло.

Два периода матча не было заброшенных шайб - редкое явление на турнире. Фото: REUTERS

Два периода матча не было заброшенных шайб - редкое явление на турнире.Фото: REUTERS

Второй период матча тоже прошел в яростной борьбе, наши подровнялись с Финляндией. Казалось, что вот-вот будет шайба. Гол? Нет. После 40 минут встречи на табло те же 0:0 и на второй перерыв россияне и финны все уходят с большим нервным напряжением. Исход поединка может решить всего одна шайба.

Наш вратарь Андрей Василевский был надежен в полуфинале с Финляндией. Фото: REUTERS

Наш вратарь Андрей Василевский был надежен в полуфинале с Финляндией.Фото: REUTERS

И на 50-й минуте матча Марко Анттила поражает наши ворота. 1-0, капитан сборной Финляндии вывел свою команду вперед в важный момент. Есть от чего взгрустнуть.

Лидер сборной России Александр Овечкин. Фото: REUTERS

Лидер сборной России Александр Овечкин.Фото: REUTERS

Завтра, 26 мая, сборная России сыграет в матче за "бронзу". Соперник российской команды определится чуть позже по итогам второго полуфинала - Канада против Чехии.

Финляндия в конце игры открыла счет в матче. Фото: REUTERS

Финляндия в конце игры открыла счет в матче.Фото: REUTERS

25.05.2019 Россия - Финляндия - 0:1. Победный гол. 1/2 финала ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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