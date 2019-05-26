2019-05-26T00:59:26+03:00
Звезды

Литературную премию "Нацбест-2019" получил Андрей Рубанов

Писателя наградили за фэнтези-роман "Финист - ясный сокол"
Юлия ДИВЕЕВА
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В России назвали бестселлер 2019 годаВ России назвали бестселлер 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов. В субботу на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялась Церемония награждения.

Рубанов был отмечен за фэнтезийный роман "Финист - ясный сокол". В финале его книга набрала одинаковое количество голосов от членов жюри с книгой Евгении Некрасовой. Окончательное решение принимал почетный председатель жюри, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрий Воронин.

Победитель получил один миллион рублей, который поделит со своим номинатором в пропорции 9:1.

Всего же в этом году на соискание премии были номинированы 44 произведения. В короткий список вошли "Калечина-малечина" Евгении Некрасовой, "Я буду всегда с тобой" Александра Етоева, "Славянские отаку" Упыря Лихого, "Четверо" Александра Пелевина, "Финист - ясный сокол" Андрея Рубанова и "XX век представляет. Кадры и кадавры" Михаила Трофименкова, передает ТАСС.

В составе жюри премии работали писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, военный корреспондент Семен Пегов, блогер и переводчик Дмитрий Пучков, директор Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик.

"Национальный бестселлер" вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе, которые были впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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