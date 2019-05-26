Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-26T09:39:21+03:00

Президент Украины также пообещал открыть способным украинцам путь к реализации инициатив на их родине

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем". Об этом он написал в своем Facebook.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике [Киевский политехнических институт], которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал Зеленский.

Президент Украины также пообещал добиться того, чтобы открыть способным украинцам путь к реализации инициатив на их родине. По его словам, "базой для дальнейшего покорения мира" для талантливых украинцев должна стать именно Украина.

Авиаконструктор Игорь Сикорский родился во входившем в Российскую империю Киеве в 1889 году. Он известен, в частности, как создатель первого в мире четырехмоторного бомбардировщика "Илья Муромец". После 1919 года авиаконструктор жил и работал в Соединенных Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU