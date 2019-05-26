2019-05-26T09:39:21+03:00
В мире

Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"

Президент Украины также пообещал открыть способным украинцам путь к реализации инициатив на их родине
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем". Об этом он написал в своем Facebook.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике [Киевский политехнических институт], которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал Зеленский.

Президент Украины также пообещал добиться того, чтобы открыть способным украинцам путь к реализации инициатив на их родине. По его словам, "базой для дальнейшего покорения мира" для талантливых украинцев должна стать именно Украина.

Авиаконструктор Игорь Сикорский родился во входившем в Российскую империю Киеве в 1889 году. Он известен, в частности, как создатель первого в мире четырехмоторного бомбардировщика "Илья Муромец". После 1919 года авиаконструктор жил и работал в Соединенных Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде
Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы
Альянс Wi-Fi ограничил членство Huawei
Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти
В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев
Зеленский планирует сделать Украину "базой для покорения мира"
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
В Сирии боевики выпустили более 20 ракет по населенным пунктам провинции Хама
На Украине потребуют арестовать все активы Порошенко
Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в налаживании диалога с оппозицией
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Киев грозит России "гамбургскими" санкциями за украинских моряков
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Среди пленных украинских военных в ДНР оказались 50-летние солдаты
Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы
Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой
Экс-министр по Brexit стал шестым претендентом на пост премьера Великобритании
Зеленский станцевал на сцене перед зрителями "Лиги смеха"
НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков
Литературную премию "Нацбест-2019" получил Андрей Рубанов
В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France
В Иране заявили и наличии оружия, способного поразить американские корабли
Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею