Французский депутат призвал главу МИД Франции нормализовать отношения с Россией

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-26T13:12:50+03:00

Депутат французского парламента от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар обратился к министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану с призывом нормализовать отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Депутат французского парламента от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар обратился к министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану с призывом нормализовать отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал RT.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией?", - говорится в обращении Эврара.

Парламентарий также заявил, что комиссия спецпрокурора Мюллера, расследовавшая возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, не нашла доказательств влияния Москвы на избирательный процесс. По словам Эврара, эти обстоятельства не были основной причиной введения санкций против РФ, однако повлияли на продление ограничений.

США и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на востоке Украины и вхождения Крыма в состав России; в ответ на это российские власти ввели контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон продлевались и расширялись.

ИСТОЧНИК KP.RU