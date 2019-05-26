2019-05-26T19:49:59+03:00
Политика

Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео

Самолету F-16 придали голубой "пиксельный" окрас, а поверх нанесли красные бортовые номера [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замаскированный под Су-57 истребитель СШАЗамаскированный под Су-57 истребитель СШАФото: скриншот с видео
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Пресс-служба авиабазы Неллис Военно-воздушных сил США опубликовала видеоролик, на котором запечатлен американский истребитель F-16, замаскированный под российскую авиацию.

На самолет нанесли "пиксельный" сине-голубой камуфляж, свойственный для наших Су-57, а сверху добавили красные бортовые номера, которые используют в ВКС РФ.

На Youtube-канале US Military Update уточняется, что данный F-16 принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС Соединенных Штатов, базирующейся в штате Невада. Самолеты этого военного соединения обычно выступают в роли условных противников во время учений.

К слову, несколькими неделями ранее один из американских F-16 потерпел крушение в Риверсайде. Сайт kp.ru писал о том, что боевой самолет врезался в здание склада возле взлетно-посадочной полосы. Летчика госпитализировали, больше никто не пострадал.

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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