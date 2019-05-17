В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание

СЕГОДНЯ 03:27 2019-05-17T03:47:29+03:00

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В четверг, 16 мая, стало известно, что в американском округе Риверсайд (штат Калифорния) недалеко от авиабазы Военно-воздушных сил США потерпел крушение истребитель F-16.

Боевой самолет врезался в здание склада, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы, и загорелся, однако его довольно быстро потушили, сообщает местное отделение телеканала ABC.

Отмечается, что на борту истребителя находился только один человек – пилот. По данным офиса окружного шерифа, летчик успел катапультироваться, его доставили в больницу. На земле никто не пострадал.

Истребитель F-16 врезался в здание в Риверсайде. Фото: Twitter/abc7robmcmillan

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля этого года двухмоторный самолет Cessna 414A упал на жилые дома в Калифорнии. Это случилось в городе Йорба-Линда. Тогда погибли два человека, еще двое были госпитализированы с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU