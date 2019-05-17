В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В четверг, 16 мая, стало известно, что в американском округе Риверсайд (штат Калифорния) недалеко от авиабазы Военно-воздушных сил США потерпел крушение истребитель F-16.
Боевой самолет врезался в здание склада, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы, и загорелся, однако его довольно быстро потушили, сообщает местное отделение телеканала ABC.
Отмечается, что на борту истребителя находился только один человек – пилот. По данным офиса окружного шерифа, летчик успел катапультироваться, его доставили в больницу. На земле никто не пострадал.
Истребитель F-16 врезался в здание в Риверсайде. Фото: Twitter/abc7robmcmillan
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля этого года двухмоторный самолет Cessna 414A упал на жилые дома в Калифорнии. Это случилось в городе Йорба-Линда. Тогда погибли два человека, еще двое были госпитализированы с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU