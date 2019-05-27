Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

СЕГОДНЯ 00:59 2019-05-27T01:00:07+03:00

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Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье снова приехал на новый новый пешеходный мост, который был открыт накануне в Киеве, чтобы оценить повреждения. Ранее стало известно, что кое-где у этого сооружения треснуло стекло.

На своей странице в Facebook градоначальник разместил видео осмотра моста и его обращения к киевлянам. По его словам, "вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола, но основное стекло не пострадало".

В нескольких местах верхнее стекло на пешеходном мосту треснуло

"Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город, и ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - написал Кличко.

Специалист, осматривавший вместе с ним мост отметил, что такие повреждения невозможно нанести конструкции просто прогуливаясь. Он подчеркнул, что кто-то нарочно пытался разбить стекло каким-то тяжелым предметом.

Поврежденные части будут заменены в течение суток

Как рассказывал сайт kp.ru, 25 мая в Киеве состоялось торжественно открытие пешеходно-велосипедного моста со стеклянными обзорными площадками. Стоимость конструкции составила порядка 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей), однако уже на следующий день пара стеклянных отсеков пошли трещинами.

ИСТОЧНИК KP.RU