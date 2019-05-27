Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье снова приехал на новый новый пешеходный мост, который был открыт накануне в Киеве, чтобы оценить повреждения. Ранее стало известно, что кое-где у этого сооружения треснуло стекло.
На своей странице в Facebook градоначальник разместил видео осмотра моста и его обращения к киевлянам. По его словам, "вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола, но основное стекло не пострадало".
В нескольких местах верхнее стекло на пешеходном мосту треснуло
"Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город, и ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - написал Кличко.
Специалист, осматривавший вместе с ним мост отметил, что такие повреждения невозможно нанести конструкции просто прогуливаясь. Он подчеркнул, что кто-то нарочно пытался разбить стекло каким-то тяжелым предметом.
Поврежденные части будут заменены в течение суток
Как рассказывал сайт kp.ru, 25 мая в Киеве состоялось торжественно открытие пешеходно-велосипедного моста со стеклянными обзорными площадками. Стоимость конструкции составила порядка 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей), однако уже на следующий день пара стеклянных отсеков пошли трещинами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»