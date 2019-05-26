Новый стеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-26T20:20:24+03:00

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В минувшую субботу, 25 мая, в Киеве состоялось торжественно открытие пешеходно-велосипедного моста со стеклянными обзорными площадками. Стоимость конструкции составила порядка 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей), однако уже на следующий день в одном из отсеков на полу появилась трещина.

Работавшие на месте сотрудники правоохранительных органов заявили, что инцидент произошел после того, как на мосте активно попрыгала группа молодых людей. Также существует версия, по которой неизвестные вандалы обстреляли стеклянную площадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kp.ru/video/embed/711099" frameborder="0"></iframe> В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста.

Поврежденный отсек сразу же оцепили стражи порядка, а мэр Киева Виталий Кличко обратился к ответственным органам с требованием выяснить причины случившегося и дать ему правовую оценку, передает ТСН.

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать!", - прокомментировал градоначальник в своем аккаунте в Facebook.

Стоит отметить, что мост был открыт специально к Дню городу. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с этим праздником, но не совсем обычно - упомянув шаурму.

ИСТОЧНИК KP.RU