2019-05-26T20:20:24+03:00
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия

Власти считают, что неизвестные вандалы могли обстрелять обзорную площадку [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Киеве треснул новый стеклянный мостВ Киеве треснул новый стеклянный мостФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 25 мая, в Киеве состоялось торжественно открытие пешеходно-велосипедного моста со стеклянными обзорными площадками. Стоимость конструкции составила порядка 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей), однако уже на следующий день в одном из отсеков на полу появилась трещина.

Работавшие на месте сотрудники правоохранительных органов заявили, что инцидент произошел после того, как на мосте активно попрыгала группа молодых людей. Также существует версия, по которой неизвестные вандалы обстреляли стеклянную площадку.

В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста.

Поврежденный отсек сразу же оцепили стражи порядка, а мэр Киева Виталий Кличко обратился к ответственным органам с требованием выяснить причины случившегося и дать ему правовую оценку, передает ТСН.

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать!", - прокомментировал градоначальник в своем аккаунте в Facebook.

Стоит отметить, что мост был открыт специально к Дню городу. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с этим праздником, но не совсем обычно - упомянув шаурму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При обрушении сцены в одном из театров Китая погиб ребенок
В МИД Ирана опровергли сообщения о начале переговоров с США
Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео
Зеленский призвал не задерживать протестующих против него граждан
Зеленский заявил, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы
Новые ракетные пуски КНДР не обеспокоили Трампа
Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале
Зараженный опасными вирусами ноутбук оценили в $1,2 млн
Появилось видео массовой драки со стрельбой в Одинцово
Александр Фетисов об итогах игры ЦСКА - Крылья Советов: «Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды»
Неизвестные пытаются захватить православный храм на Украине
Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры
В России вступил в силу новый порядок расчета доплат к пенсиям
На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты
Министр окружающей среды Британии стал восьмым кандидатом на пост премьера
В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль
Коломойский рекомендовал Зеленскому объявить дефолт