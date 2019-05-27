2019-05-27T09:01:48+03:00
Общество

Камеры научат искать водителей, лишенных прав управления транспортом

Система сможет находить «лишенцев» в потоке авто и передавать сведения инспекторам ДПС для перехвата
Елена АКИМОВА
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Камеры научат вычислять водителей, лишенных прав управления транспортным средствомКамеры научат вычислять водителей, лишенных прав управления транспортным средствомФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые системы слежения за водителями могут появиться на дорогах. Специальные камеры научат вычислять автомобилистов, лишенных водительских прав. Сведения о таких участниках движения будут передавать ближайшему экипажу ДПС, который сможет задержать нарушителя.

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» уже занимается разработкой технической новинки. Планируется, что наемные операторы «Автодаты» получат из базы сведения по административным делам. После этого в потоке авто будут вычислять номера машин, которые ранее были указаны в протоколах по лишению.

— Сегодня человек, лишенный водительских прав, понимает, что скорее всего его не смогут поймать в общем потоке. Если он двигается без нарушений и не привлекает к себе внимание, то вычислить такого участника движения очень проблематично. Поэтому данный сервис будет актуальным, — сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

В рабочей группе признают, что есть у технической новинки и слабое место – она бессильна, если лишенец сел за руль авто, не оформленного на него в МРЭО ГИБДД.

Реализуют проект в течении трех лет, а вот сколько средств уйдет на систему поиска, пока не сообщается. В общей сложности на платформу «Автодата» предполагается потратить из казны 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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