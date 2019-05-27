Глава парламента Южной Кореи прибыл в Россию с трехдневным визитом

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-27T09:50:47+03:00

Мун Хи Сан проведет несколько встреч и примет участие в первом заседании комитета по сотрудничеству законодательных органов двух стран

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В понедельник, 27 мая, стартует официальный трехдневный визит председателя Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Ожидается, что политик встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Вместе они обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран, а также подтвердят его важность для становления "отношений стратегического партнерства".

Помимо этого, Мун Хи Сан примет участие в открытии первого заседания комитета по сотрудничеству парламентов Южной Кореи и России на высоком уровне, в ходе которого сверит позиции Сеула и Москвы по ситуацию в регионе и в мире. Также будет обсуждаться законодательная поддержка перспективных областей партнерства, и произойдет обмен мнениями о взаимодействии законодательных органов, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия и Южная Корея договорились поддерживать регулярные контакты в сфере обеспечения кибербезопасности. Консультации сторон состоялись в начале года в Сеуле.

ИСТОЧНИК KP.RU