2019-05-27T22:24:35+03:00
В мире

В "Ростехе" назвали условие поставок боеприпасов в США

В корпорации прокомментировали объявленный министерством обороны США тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства
Александр ДЖУМАЕВ
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В список вошли патроны для ряда образцов оружия производства СССР и РФВ список вошли патроны для ряда образцов оружия производства СССР и РФФото: Алексей ФОКИН
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В пресс-службе корпорации "Ростех" прокомментировали объявленный Пентагоном тендер на закупку боеприпасов к стрелковому оружию российского производства. В корпорации отметили, что Москва может поставить в США эти боеприпасы, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения.

"Данное оружие, а также его копии было произведено не только в СССР и России, но и в ряде других стран. Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов", - приводит агентство РИА Новости слова представителя корпорации.

В "Ростехе" также отметили, что Россия может поставлять на мировой рынок боеприпасы различных типов как к стрелковому оружию советского и российского производства, так и к отдельным образцам оружия стандартов НАТО. При этом в корпорации подчеркнули, что указанные в перечне Пентагона виды оружия были произведены в СССР и России, которые ранее были поставлены в ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о тендере Пентагона на закупку боеприпасов для стрелкового оружия производства СССР и России. В список вошли патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата АК-47 калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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