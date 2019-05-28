2019-05-28T09:24:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение

Покупатель сможет посчитать калории и выбрать полезный для себя продукт
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Роспотребнадзор поможет домохозяйкам с выбором продуктов в магазине.Роспотребнадзор поможет домохозяйкам с выбором продуктов в магазине.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В планах Роспотребнадзора создание приложения, которое поможет россиянам выбирать продукты в магазине. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова. С ее слов, создание ресурса заложено рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".

"Поставлена серьезная задача по донесению полезных сведений о культуре здорового питания до широкой общественности. Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной или некачественной и безопасной или небезопасной продукции. Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", - рассказала чиновница в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Для того, чтобы снабжать приложение актуальной информацией в ближайшее время планируется открыть 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. Продукты будут исследовать 10-15 показателям. Так сотрудники ведомства смогут выяснить сколько в овощах и фруктах микро- и макроэлементов, витаминов, антибиотиков и трансжиров. Когда приложение станет доступно пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина
В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования
В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы