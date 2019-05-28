Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-28T09:24:24+03:00

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В планах Роспотребнадзора создание приложения, которое поможет россиянам выбирать продукты в магазине. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова. С ее слов, создание ресурса заложено рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".

"Поставлена серьезная задача по донесению полезных сведений о культуре здорового питания до широкой общественности. Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной или некачественной и безопасной или небезопасной продукции. Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", - рассказала чиновница в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Для того, чтобы снабжать приложение актуальной информацией в ближайшее время планируется открыть 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. Продукты будут исследовать 10-15 показателям. Так сотрудники ведомства смогут выяснить сколько в овощах и фруктах микро- и макроэлементов, витаминов, антибиотиков и трансжиров. Когда приложение станет доступно пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU